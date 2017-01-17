高田气囊破裂致司机受伤 系日本国内第二起

【共同社1月17日电】本田公司17日发布消息称，去年12月27日在神奈川县的普通车道上，该公司小型车“飞度”发生追尾事故时，副驾驶席的高田公司产气囊异常破裂，金属碎片飞散，致司机的大腿受轻度灼伤。国土交通省表示这是继2015年10月的日产汽车事故以来，国内高田产气囊相关事故中第二个受伤者。

发生事故的汽车属于召回对象，但尚未实施召回。司机是住在神奈川县的女性。副驾驶席上当时无人。

事故车是2003年产飞度，本田2014年12月向国交省提出召回。据悉，本田分别于2014年12月与2016年8月两次通过商业信函的方式通知车主，但第二次由于车主搬家，邮件被退回。之后，2016年10月接受车检时，车主从修理厂获知该车为召回对象，然而未在销售门店更换零部件。

本田今年1月12日委托高田进行解析。据称，16日接到报告指出因产生异常内压而导致零部件破损。

据国交省介绍，截至去年11月底，高田产气囊的国内召回对象共约1700万辆，完成修理的仅有6成左右，约1000万辆。

本田除在主页上呼吁车主前往销售门店更换零部件外，还在考虑在报纸等发布公司通知。（完）