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分析：亚太四国为“实利”与日本上演蜜月关系

2017年01月17日

亚太四国为“实利”与日本上演蜜月关系

亚太四国为“实利”与日本上演蜜月关系

1月16日，日本首相安倍晋三（右）在越南河内出席由该国总理阮春福举行的欢迎晚宴。（共同社）

　　【共同社马尼拉、雅加达、河内、悉尼1月17日电】日本首相安倍晋三近日历访的亚太地区4国的首脑出于通过与日本加强关系以改善对外形象、获得进一步经济援助等各种想法，与安倍进行了会谈。使用最大限度的赞美之辞来上演与日本的蜜月关系，同时引来日本宣布给予巨额援助等“实际利益”的厉害战略若隐若现。

　　菲律宾总统杜特尔特称安倍是“比兄弟更亲的朋友”，在家乡达沃的私宅进行接待，展示了罕见的盛情款待程度。

　　安倍是杜特尔特上台后首个访问菲律宾的外国首脑。外交消息人士指出，在“因为杜特尔特的过激言论，外国首脑对访菲敬而远之”的形势下，对于作为今年迎来成立50周年的东盟（ASEAN）的主席国、需要招待各国首脑的菲律宾而言，这是“消除不佳印象”绝无仅有的良机。

　　在南海问题上与中国对立的越南，则从日本获得了提供6艘新造巡逻船以加强海上警备能力的协议。包括巡逻船在内，日本新提供的日元贷款约为1200亿日元（约合人民币73亿元）。

　　越南总理阮春福在欢迎晚宴上称赞说：“两国的友好合作关系达到了历史最好水平”。

　　至于期待日本扩大投资的印度尼西亚，则在基础设施完善项目中的港口建设、铁路高速化等大型项目上获得了日本将提供合作的协议。印尼让日本与加速对该国投资的中国相互竞争，获取了一定程度的援助。

　　对于澳大利亚而言，安倍的访问是日本去年4月在该国新一代潜艇订单竞争中失败以来的首次访问。澳大利亚试图修复关系，总理特恩布尔邀请安倍前往悉尼私邸附近的海岸，将两人散步的照片上传至推特，强调了私人信赖关系。（完）

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