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日本自卫队将在泰国参加多国部队后方支援训练

2017年01月17日

　　【共同社1月17日电】日本防卫省17日宣布，在1月下旬起在泰国举行的多国联合训练中，自卫队将参加基于联合国安理会决议应对海外武力纷争的多国部队后方支援行动训练。这在去年3月实施的安全保障相关法框架下为首次。该训练设想的是自卫队作为联络人员被派遣到指挥所，确认与他国部队的合作。

　　此外还将实施设想海外治安恶化，使用自卫队的轻装甲车和运输机保护日侨的训练。美国民众的运送也首次包括在内，自卫队将携手美军确认任务流程。

　　围绕对他国军队的后方支援，安保法规定不能在正在发生战斗行为的现场实施。另一方面，在法律制定过程中出现了担心可能发展成《宪法》所禁止的“与他国军队武力行使一体化”的声音。

　　训练中还将进行船舶检查活动，将有陆海空自卫队的约20人参加。设想的情景是某个假想的国家遭到邻国入侵，多国部队基于联合国安理会决议出动阻止，自卫队处于安保法的“国际和平共同应对事态”，即向应对威胁国际和平与安全事态的外国军队提供支援。作为联络人员的自卫队员将负责供水供油的协调工作。

　　此外还加入了治安恶化后周围海域出现海盗的情景，并展开实施船舶检查活动的协调。活动均在指挥所内进行，不含部队实际出动的场景。

　　保护日侨的训练曾于去年12月在日本群马县陆上自卫队演习场内进行，此次将是首次在海外实施。（完）

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