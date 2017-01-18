详讯2：2016年访日外国游客消费额创新高

【共同社1月17日电】日本观光厅17日发布数据称，2016年访日外国游客消费额据估算达37476亿日元（约合人民币2280亿元），较上年增加7.8%，创历史新高。访日外国游客人数虽然达到了2403.9万人次的峰值，较上年增加21.8%，但人均消费额减少了11.5%。消费额的增长率从2015年的71.5%急剧下降，中国游客等“爆买”势头降温。

虽然政府提出了2020年访日外国游客达全年4000万人次、消费额增至8万亿日元的目标，但是东京、京都、大阪等“黄金路线”的住宿设施不足的问题严重。今后，如何加强吸引游客前往自然风光和文物古迹等旅游资源丰富的地方区域，也成为课题。

观光厅长官田村明比古在记者会上指出“如果切实执行观光对策，达成目标并非不可能”，表示有必要实施利用地域资源，延长游客停留时间的对策。

2016年的消费额按国家及地区来分，中国大陆位居第一，达14754亿日元；紧随其后的是消费额5245亿日元的台湾和3578亿日元的韩国。按消费项目来分，住宿费用为10140亿日元，餐饮费为7574亿日元，较上年均有所上升，反映出停留期间享受日本文化等的体验型旅游受欢迎的现状。

另一方面，2016年夏季的日元升值和中国经济减速等背景下，奢侈品、家电产品的销势不佳，购物费用为14261亿日元，减少278亿日元。

访日外国游客人均消费额为155896日元，较上年减少约2万日元。回国时所携物品关税被上调也产生影响，中国游客的消费额明显减少。

观光厅当天发布了访日外国游客的具体人数，中国大陆位居第一，为637.3万人次，增长27.6%；韩国为509万人次，台湾为416.7万人次，亚洲游客位居前列。政府加大招揽力度的美国和澳大利亚也分别增长20%左右。

乘坐大型游轮的行程依然受到欢迎，访日人数达199.2万人次，增长78.5%。博多港继续保持游轮停靠次数首位，为328次，紧随其后的是197次的长崎港和193次的那霸港。（完）