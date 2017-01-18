日政府官员称赞美驻日大使卡罗琳 惋惜其离任 美国驻日大使卡罗琳･肯尼迪将于1月18日离任。日本政府内部纷纷出现了称赞其贡献并惋惜离任的声音。图为卡罗琳16日收到日本外相岸田文雄（左）赠送的葡萄酒。摄于东京都港区。（共同社）

【共同社1月17日电】美国驻日大使卡罗琳･肯尼迪（59岁）将于18日离任。自广受全日本注目的2013年11月就任以来已有三年多时间。凭借与总统奥巴马的紧密关系，她不仅为深化日美关系发挥了很大作用，还访问了35个都道府县与市民展开对话。日本政府内部纷纷出现了惋惜她离任的声音，称“这么好的大使不多见”（日本政府高官语）。

知名度较高的卡罗琳就任大使一事在美国也受到关注。不过，由于没有从事外交工作的经验，当时也有意见对其实务能力感到不安。

然而卡罗琳在就任后，对实现奥巴马对广岛的历史性访问、美军北部训练场（位于冲绳县东村等处）部分归还日本、日本首相安倍晋三在美国国会发表演说和访问美国夏威夷珍珠港等做出了贡献。一名日本政府官员表示感谢称“与驻他国的美大使不同，她与奥巴马政府的距离极近，在关键之处发挥了重要作用”。

卡罗琳不仅限于其毕生致力的妇女问题及青少年交流，还努力解开日美间的战后隔阂，面对安保相关问题。她走访了东日本大地震灾区等日本各地，还与官房长官菅义伟等人建立深厚关系，扩大了人脉。

一位与卡罗琳私交甚笃的日美消息人士称她“一直亲笔写感谢信，细致的惦念与关照非常突出”，称赞其为人也受日本人喜爱。

卡罗琳在给日本民众的告别视频寄语中说道“虽然我要离开日本了，但是不说再见”。日本政府高官期待地称“相信今后也会为日美关系继续尽力”。（完）