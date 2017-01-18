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2017年01月18日 03時04分

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独家：日政府开始讨论2018年天皇生日退位方案

2017年01月18日

　　【共同社1月18日电】关于天皇退位时期，日本政府已开始探讨2018年（平成30年）12月23日天皇生日退位的方案。皇太子即位时间设想为即日或翌日，将继续以翌年的2019年1月1日起适用新年号为主展开研究。政府相关人士17日透露了上述消息。宫内厅次长西村泰彦当天在记者会上就政府内一度出现的2019年元旦即位方案发表看法，由于会与宫中祭祀和国事行为“新年祝贺仪式”重合，“设定让位（退位）或即位的相关仪式很难”。

　　关于不在元旦即位而在元旦适用新年号的方案，西村仅称“现阶段举行何种仪式都尚未讨论，暂不便回应”，未明确表明意见。

官房长官菅义伟也在记者会上就元旦即位表示“全然不知”。

　　政府内一度认为，鉴于天皇去年8月视频讲话中提及“平成30年”以及存在筹备期等，2018年下半年及其以后退位的方案较为有力。

　　由于随着继承皇位也会适用新年号，政府内出现了对国民生活影响较少的“2019年元旦新天皇即位、当天起适用新年号”的方案。不过正如西村所指，越来越多意见认为元旦会举行多项宫中仪式，举行继承皇位的仪式存在难度。

　　因此出现了作为2018年下半年及其以后的其中一个时机，以天皇迎来85岁生日为节点（首相官邸消息人士语）的方案。

　　也可以在新天皇即位当天适用新年号。不过，有意见认为“一年的中途改元会造成混乱”，因此目前正在以即位翌年开始适用的“逾年改元”为主展开研究。

　　采用“一世一元”制度的《年号法》规定“通过政令决定年号”，因此不与即位同步适用年号亦可。1988年秋季昭和天皇病情恶化时，“逾年改元”一度被讨论过。

　　西村表示由于政府的专家会议对退位的讨论正在继续，因此仅为一般而论的观点，在此基础上称“1月1日被广泛报道，所以我认为应该传递目前宫内厅的看法”。（完）

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