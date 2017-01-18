瑞穗和三井住友信托拟整合旗下资产管理银行

【共同社1月18日电】共同社18日获悉，日本瑞穗金融集团和三井住友信托控股集团正在就整合各自旗下的资产管理银行进行洽谈。资产管理银行主要负责托管机构投资者及养老金基金所持有的股票和债券等资产并办理事务手续。日本央行去年2月出台负利率政策后利率持续处于低位，业务环境日趋严峻，为抑制费用提高经营效率，双方将探索跨体系扩大规模。

整合对象为瑞穗持股54%的资产管理服务信托银行和三井住友信托持股67%的日本TRUSTY SERVICE信托银行。最终将力争使两家资管银行实现合并。

关于初期的整合形式，方案之一是成立控股公司，将两家资管银行纳入旗下。估计双方还将就海外业务合作开展讨论并在今后逐步敲定。最快将在今年3月底正式宣布。

截至2016年9月底，两行的信托资产余额合计约达380万亿日元（约合人民币23万亿元），是竞争对手三菱日联金融集团旗下资管银行的2倍以上。双方将通过使用同样的系统削减成本。

瑞穗和三井住友信托两大集团此前就曾有过深入合作，瑞穗信托银行和三井住友信托银行曾在2008年对半出资成立证券代理业务公司。

对于整合旗下的资管银行未来是否可能上升为两大集团的整合，双方管理层均表示了否定。瑞穗和三井住友信托就此事表示“从进一步提升集团经营效率的角度正在进行各种探讨，但尚未作出任何决定”。（完）