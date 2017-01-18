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2017年01月18日 13時41分

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独家：安倍施政方针演说将提及深化具体修宪讨论

2017年01月18日

　　【共同社1月18日电】17日获悉了日本首相安倍晋三将在例行国会开幕的20日于众参两院全体会议上发表的施政方针演说概要。鉴于今年是日本宪法施行70周年，他将呼吁深化具体修宪讨论，并着眼下一个70年的“打造新国家的挑战”。鉴于美国下届特朗普政府即将上台，演说中明确写入构建坚固的日美同盟、推进自由贸易。另外，还提到了安倍政府提出的以“实现一亿总活跃社会”为目标纠正长时间劳动问题。

　　18日起，将开始政府内及与执政党方面的最终协调。

　　外交及安保方面，将日美同盟定位为“日本外交及安保政策的基轴”，表示将通过尽快访美加强与即将就任总统的特朗普的“同盟纽带”。此外还将表明推进美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古地区工程的决心。

　　有关因慰安妇少女像而冷却的日韩关系，认为韩国“是拥有共同战略利益的最重要邻国”，呼吁深化面向未来的合作关系。其中还提及改善和中国间的关系。在朝鲜问题上，将敦促在“对话和压力”的方针下，为解决绑架问题采取具体行动。

　　有关特朗普提出的退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等自由贸易制度，安倍将表示“需要构建基于公平规则的制度”，强调其意义认为TPP是今后“经济合作的基础”。

　　有关安倍经济学，将强调迄今为止的实际成果称“全国确实形成了经济良性循环”。安倍将主张使经济复苏波及地方及中小企业，并表达决心称要通过增加税收和控制新国债发行量来实现经济重生、财政重建及社会保障改革。

　　有关工作方式改革，安倍将敦促实现“同工同酬”及纠正长时间劳动问题。东日本大地震后的重建加速、农政改革的实现、东京奥运相关反恐措施强化、以充实奖学金制度支援教育等内容预计也将提及。（完）

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