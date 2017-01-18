日政府将要求国会批准有关基因惠益分享的《名古屋议定书》

【共同社1月18日电】日本政府18日基本决定将批准《名古屋议定书》，议定书中规定了对使用从发展中国家等获得生物基因开发而成的药物等的惠益向提供的国家进行妥善分配的规则。日本政府将在20日开幕的例行国会上要求批准该议定书。

议定书于2010年在名古屋市举行的《生物多样性公约》第10次缔约方会议上获得通过，并于2014年生效。现已有超过90个国家和地区批准。日本原计划在2015年结束之前完善国内的制度，但因产业界的抗拒而陷入僵局。规定细则的指针大致框架近日终于汇总完成，批准在望。

新制定的指针中，对于欲使用海外获得的生物基因资源进行医药品、化妆品、新作物等研发的企业，要求其事先与提供国商定利益分配方式，在获得同意的基础上签约，并向日本政府报告。即便是没有金钱利益的学术研究方面，也要求就得到同意进行汇报。

此外，为确认是否用于目的以外用途，细则指针还要求在报告5年后汇报基因资源的使用情况。但由于没有规定惩罚内容，如何确保实效性将成为一大难题。

议定书的一大目的是让拥有丰富自然资源的发展中国家能获得基因资源的惠益，同时也有助于利用这一惠益保护生物的多样性。有部分发展中国家提出“提供动植物的对象仅限于国内相关制度完善的国家”，日本早日批准该议定书可谓是当务之急。（完）