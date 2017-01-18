关注：英国脱欧使进军当地日企面临关税和管制

【共同社1月18日电】若英国脱离欧洲单一市场，进军当地的日本企业也将被迫对关税和管制采取应对措施。日本贸易振兴机构（JETRO）去年7月公布的报告显示，在英国设有网点的日企有879家。

制造业方面，在英国国内工厂生产的产品出口至欧盟（EU）时将有关税之忧。丰田、本田等大型日系车商及相关企业在英国设立了工厂。

日产汽车以约48万辆的年产量成为英国最大规模的车商，其中约8成出口至英国以外的欧盟等地区。日产公关负责人解释称“继续对英国投资的方针没有改变”，但若对欧盟出口被征收关税，利润下降在所难免。

银行及证券等金融机构也将受到较大影响。三井住友银行在伦敦设立了子公司，取得了在区域内一国获得执照后金融机构在其他国家也可以使用该执照经营的“护照”。而今后可能将失去这一特权，并重新获取执照。三井住友银行在英国首相特雷莎·梅发言后发表评论称“目前还没有确定在欧盟区域内设立新子公司等措施，但为了提供稳定的金融服务将继续灵活讨论所有可能性”。

野村控股、大和证券集团总公司也在英国取得护照开展欧洲业务，今后可能面临调整。

在英国国内运营9个数据中心的富士通担忧，英国和欧盟间的数据转移受到限制。一名公关负责人表示“个人信息的处理规则发生改变，可能必须转移至欧盟的其他国家”。

目前，欧盟区域内新药批准由位于英国的欧洲药品管理局统一负责，因此日本大型制药企业在英国设立了大量研发基地。17日出席记者会的日本制药工业协会会长畑中好彦（安斯泰来制药公司社长）表示“审查部门去了其他国家，首先会想到今后（网点展开）地点如何考虑的问题”，表示还不得不考虑迁往英国以外地区。（完）