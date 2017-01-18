经团联公布春斗方针 敦促高管主动消除长时间劳动

经团联公布春斗方针 敦促管理层主动消除长时间劳动 1月17日下午，日本经团联副会长工藤泰三在东京大手町的经团联会馆就今年春斗方针召开记者会。（共同社）

【共同社1月18日电】日本经济团体联合会（简称经团联）17日发布了作为2017年劳资谈判（春斗）管理层方针的经营劳动政策特别委员会（经劳委）报告。报告呼吁，在社会要求纠正长时间劳动现象的背景下，“需要管理层一把手发挥领导作用为消除长时间劳动和营造良好职场环境而采取强有力的措施。”在薪资谈判方面，为促进经济良性循环，报告呼吁连续第4年进行加薪。

经团联副会长工藤泰三（日本邮船董事长）在记者会上介绍称，“薪资（上调）也很重要，但能让女性和老人发挥作用的工作方式改革今后将变得很重要。经劳委报告强调了这一点。”

受电通公司新员工过劳自杀身亡和政府工作方式改革等影响，改变过重劳动现象已成为社会问题。此次经劳委报告的特点是大幅增加了调整工作方式的相关内容。要确保作为企业竞争力源泉的优秀人才并持续开展业务革新，管理层一把手必须亲自彻底开展公司内部意识改革，从而改变长时间劳动现象。

考虑到极端长时间劳动横行的现状，经劳委报告还提到，将对若劳资双方谈妥，事实上可无限制加班的《劳动基准法》进行修改。报告提到，由于税制改革对个人所得税配偶扣除制度进行了修改，要求讨论修改企业发放的配偶补贴，并再分配给育儿家庭等措施。

有关加薪，报告分析称，“有必要在2017年继续保持薪资上调的势头。”这应该是考虑到去年11月首相安倍晋三加薪要求而给出的态度，今年春斗将成为连续4年的“官制春斗”。经团联将提出以定期加薪、上调基本工资、增加奖金、各项补贴为核心内容的“以年收入为基准的薪资上调”方案，与一贯执着于上调基本工资的日本工会总联合会（简称联合）态度有所不同。（完）