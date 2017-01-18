日本原子能规制委员会将设专门小组监督“文殊”报废

【共同社1月18日电】日本原子能规制委员会18日召开例行会议，为报废原子能研究开发机构的快中子增殖原型反应堆“文殊”（位于福井县），初步决定最快在2016年度内修改规制委员会规则，将从堆芯取出乏燃料的作业也作为废除措施计划的审查对象。政府将设置持续确认“文殊”报废状况的专门监督小组。

在现行规则中，燃料取出之后才能申请废除措施计划，但与用水进行堆芯冷却的一般反应堆（轻水反应堆）不同，“文殊”的冷却使用液态钠，所以燃料的取出程序较多。政府预计，取出燃料需要5年半左右。原子能规制委专门针对“文殊”的报废规定了将所有燃料取出方法和时间写入计划的义务，加强监视。

有关废除措施计划，将在优先确认整体计划和取出燃料等当前作业的基础上尽快批准，之后开始具体工程的确认。为了按时完成任务，不符合发电用反应堆标准的机器和设备也在确认安全后同意使用。

规制委员会将于近期传唤原子能机构理事长儿玉敏雄，听取有关报废的说明。

政府去年12月正式决定报废“文殊”，提出在2047年完成对“文殊”的解体。原子能机构计划在今年4月制定出报废计划。（完）