Close

共同网

2017年01月18日 18時14分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日本原子能规制委员会将设专门小组监督“文殊”报废

2017年01月18日

　　【共同社1月18日电】日本原子能规制委员会18日召开例行会议，为报废原子能研究开发机构的快中子增殖原型反应堆“文殊”（位于福井县），初步决定最快在2016年度内修改规制委员会规则，将从堆芯取出乏燃料的作业也作为废除措施计划的审查对象。政府将设置持续确认“文殊”报废状况的专门监督小组。

　　在现行规则中，燃料取出之后才能申请废除措施计划，但与用水进行堆芯冷却的一般反应堆（轻水反应堆）不同，“文殊”的冷却使用液态钠，所以燃料的取出程序较多。政府预计，取出燃料需要5年半左右。原子能规制委专门针对“文殊”的报废规定了将所有燃料取出方法和时间写入计划的义务，加强监视。

　　有关废除措施计划，将在优先确认整体计划和取出燃料等当前作业的基础上尽快批准，之后开始具体工程的确认。为了按时完成任务，不符合发电用反应堆标准的机器和设备也在确认安全后同意使用。

　　规制委员会将于近期传唤原子能机构理事长儿玉敏雄，听取有关报废的说明。

　　政府去年12月正式决定报废“文殊”，提出在2047年完成对“文殊”的解体。原子能机构计划在今年4月制定出报废计划。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
  2. 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
  3. 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
  4. 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税
  5. 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网