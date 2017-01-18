电通5名执行董事因员工过劳自杀问题受减薪处分

【共同社1月18日电】日本广告巨头电通公司18日宣布，为明确女性新员工（当时24岁）过劳自杀问题的责任，决定对副社长中本祥一等5名执行董事实施减薪处分。作为上司的3名员工也受到处分。

5人中除了担任劳务等经营管理部门综合负责人的中本外，另外1人为常务董事，3人为执行董事。5人均从本月起减薪3个月，幅度为20%。中本以外的4人是自杀员工从事的网络广告和营业的负责人，但未公布姓名。

据称，4人中的2人17日也受到网络广告违规问题的减薪处分，因此与此次处分累加后的减薪时期达到6个月。公司方面介绍称，对于3名员工，按照公司规定进行了严肃处分。

社长石井直2016年12月表达了引咎辞职的意向。他将在本月召开的董事会上正式辞职。

该女性员工2015年12月自杀，此后被认定为工伤。以过劳自杀问题为契机，电通公司超过劳资协议规定让员工长时间劳动成为常态一事曝光，发展为违反《劳动基准法》的事件。相关调查工作正在继续，电通公司计划在有关部门的调查结束后，严肃实施劳务问题整体的处分等。

电通将在董事会上决定接替石井的社长，加紧展开招致过重劳动的工作方式和意识的改革。（完）