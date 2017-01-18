Close

共同网

2017年01月18日 19時46分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

电通5名执行董事因员工过劳自杀问题受减薪处分

2017年01月18日

　　【共同社1月18日电】日本广告巨头电通公司18日宣布，为明确女性新员工（当时24岁）过劳自杀问题的责任，决定对副社长中本祥一等5名执行董事实施减薪处分。作为上司的3名员工也受到处分。

　　5人中除了担任劳务等经营管理部门综合负责人的中本外，另外1人为常务董事，3人为执行董事。5人均从本月起减薪3个月，幅度为20%。中本以外的4人是自杀员工从事的网络广告和营业的负责人，但未公布姓名。

　　据称，4人中的2人17日也受到网络广告违规问题的减薪处分，因此与此次处分累加后的减薪时期达到6个月。公司方面介绍称，对于3名员工，按照公司规定进行了严肃处分。

　　社长石井直2016年12月表达了引咎辞职的意向。他将在本月召开的董事会上正式辞职。

　　该女性员工2015年12月自杀，此后被认定为工伤。以过劳自杀问题为契机，电通公司超过劳资协议规定让员工长时间劳动成为常态一事曝光，发展为违反《劳动基准法》的事件。相关调查工作正在继续，电通公司计划在有关部门的调查结束后，严肃实施劳务问题整体的处分等。

　　电通将在董事会上决定接替石井的社长，加紧展开招致过重劳动的工作方式和意识的改革。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月12日话题：日本2.5次元舞台剧在中国引发热潮
  2. 2017年01月12日华为技术中标俄方在北方四岛的通信网铺设调查项目
  3. 2017年01月11日独家：朝鲜要求在联合国新设论坛 拟强调制裁不恰当
  4. 2017年01月12日特朗普当选后首次记者会称欲对离美企业征高关税
  5. 2017年01月11日小池称将由东京都主导奥运费用分担磋商

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网