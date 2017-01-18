日本公布新公文书馆报告草案 将展示终战诏书原件

【共同社1月18日电】讨论新国立公文书馆基本构想的日本政府专家会议工作组联席会议18日在内阁府召开，提出了写有新公文书馆规模和设备的报告草案。核心内容是将日本国宪法和1945年昭和天皇签署的终战诏书原件进行“象征展示”。草案中还明确写道“将负起对我国历史的说明责任，提供亲近及学习的机会”。

作为专家会议将在3月底前汇总正式的报告，政府将向拥有建设预定地的众院提交。之后经过众院议院运营委员会小委员会的讨论，在明年3月底前制定基本计划。

目前的公文书馆无法对展览室的温度和湿度进行严格管理，终战诏书等文件仅展示复制品。在新公文书馆中，作为象征国家历史的宝贵史料，人们可一睹实物的真容。

新公文书馆总占地面积为4.2万至5万平米，相当于目前的三到四倍。其中展示区域为2250平米，为目前的五倍以上。预计会有儿童和学生前来参观，将通过虚拟现实方式浅显易懂地介绍展品制成时发生的事情和时代背景。

书库为1.59万至2.35万平米，可容纳长达数十年的文件。草案还写道将新建最多可容纳300人的大厅，此外设立专职管理档案的“档案管理员”官方认证资格制度也在“考虑之中”。（完）