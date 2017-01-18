详讯：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署

【共同社1月18日电】美海军陆战队的最新型隐形战机“F-35”于18日傍晚飞抵部署地岩国基地（位于日本山口县岩国市）。这是美国重视亚洲的“再平衡”战略内容之一，为美军首次在海外部署。7月以后，厚木基地（神奈川县）的核动力航母“罗纳德·里根”号的约60架舰载机也将陆续转移至岩国基地，军事基地化将得到进一步推进。

据日本政府和美军等介绍，部署岩国基地的F-35总架数是可垂直起降的16架。除了不易被敌方雷达捕捉的隐形性能外，还具备可探知弹道导弹发射的高性能雷达。

海军陆战队版的F-35是FA-18战斗攻击机和AV-8鹞式垂直起降攻击机的后续机型，此次部署10架，另外6架将于8月飞抵岩国。预计将作为或于今秋部署在美海军佐世保基地（位于长崎县佐世保市）的“黄蜂”号两栖攻击舰的舰载机使用。

一架F-35曾于去年10月在美国国内飞行过程中起火，美国海军安全中心将其作为最严重的“A级”事故记录在案。山口县知事村冈嗣政、岩国市市长福田良彦一度保留了同意部署的决定，此后听取防卫省有关事故原因和防止再次发生的措施后，同年12月表示同意部署。

航母舰载机的转移是基于日美两国政府2006年达成协议的驻日美军整编计划而实施。2014年夏季依照该整编计划，普天间机场（冲绳县宜野湾市）的15架KC-130空中加油机转移到岩国基地。该基地目前部署有60至70架美军飞机。（完）