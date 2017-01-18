关注：日政府内讨论生日退位方案或顾及天皇心情

【共同社1月18日电】17日获悉，关于天皇退位时期，日本政府内出现了在2018年（平成30年）12月23日的天皇生日退位、9天后的2019年1月1月改元的方案。这一日程设定可避免宫内厅所指“皇室极其重要之日”仪式等持续的元旦混乱，同时能以年底为节点终结30年的平成时代。从中可见顾及了不愿对国民造成影响和负担的天皇心情。

▽否定元旦退位

宫内厅次长西村泰彦17日在记者会上表示：“考虑到陛下用心投入（仪式和祭祀）一事，即使是让位也很难设定为1月1日。”此言对于政府正在研究2019年元旦皇太子即位为新天皇的方案相关报道表达了否定性见解。

元旦时，天皇除了要进行历代天皇传承的“四方拜”、“岁旦祭”等宫中祭祀活动外，还要进行与三权（立法、行政、司法）长官和作为国民代表的国会议员、外交团等众人互致新年问候的“国事行为”新年祝贺仪式等。

一周前，西村对于元旦退位的报道只说“事出意外”。关于此次明言“很难”的背景，宫内厅相关人士称：“元旦退位和即位日渐成为既成事实。可能判断认为，造成一种好似轻视陛下新年公务和宫中祭祀的印象也不好。”

对于西村发表看法一事，政权干部也称“基本上正如发言那样。我们没有与宫内厅方面商议，但发言是理所当然的”，表示冷静接受。

▽今后探讨

《年号法》规定，仅限发生皇位继承的情况下将改元。若配合元旦即位适用新年号，在各种系统和日历印刷品等方面，可以把对国民生活的影响控制在最小程度，因此政府把元旦即位作为方案之一进行了探讨。

此后，仪式排满的元旦即位存在难度的看法变得强烈。官房长官菅义伟17日在记者会上仅称“全然不知，不应以政府立场置评”，但政府高官指出“今后会加以探讨”。

天皇在去年8月表明退位想法的视频讲话中称“战后70周年这一大的节点过去，两年后，将迎来平成30年”，考虑告一段落的印象强烈。

关于退位时期，外界认为天皇希望尽量不对国民造成影响和负担。为了顺利实现约200年来首次因退位的天皇更替，本月20日开幕的例行国会上将展开全面讨论。（完）