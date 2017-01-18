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2017年01月18日 21時16分

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爱知县知事访美将力争与日企进驻地强化合作

2017年01月18日

　　【共同社1月18日电】为出席美国候任总统特朗普的就任仪式，日本爱知县知事大村秀章将从19日起访美，并与丰田汽车进驻地的州长及议员等会谈。如果主张“美国第一”的特朗普推行保护主义政策，势必将对出口型制造业集中的该县造成影响。大村希望与日企进驻地加强合作，在应对“特朗普冲击”上掌握主动。

　　即将访美的大村在记者会上强调：“将坦率地介绍日本企业扎根于美国各州并确保地区就业的事实。”

　　在20日的总统就任仪式前，大村除了与丰田拥有工厂的中西部印第安纳州州长霍尔科姆会面外，还计划与来自县内企业进驻的各州等4名共和党参议员相继举行会谈。

　　被誉为“制造业王国”的爱知县聚集了众多制造企业。产品出货额居全国首位，约为44万亿日元（约合人民币2.6万亿元），是排名第二的神奈川县的2倍以上。从爱知县港口和机场出口的商品占全国出口额的两成，贸易顺差达8万亿日元。

　　然而今年伊始，特朗普的一句话却令县内企业相关人士陷入不安。“要么在美国建厂，要么支付巨额关税。”特朗普在推特发文批评丰田在墨西哥建厂。

　　对丰田的负面影响将直接关系到县内承包商的业绩。日企人士警惕保护主义抬头称，“在客户工厂所在地附近进行生产是基本常识，将关注汽车企业的动向”（大型汽车零部件厂商语）。

　　丰田以外的县内主要企业也将在美推进大型项目。东海铁路公司（JR东海）将为德克萨斯州的高铁计划提供技术支援，中部电力将参与该州的液化天然气（LNG）项目。关于日本首款国产喷气式支线客机MRJ的开发，三菱飞机将在华盛顿州进行多次试飞。

　　大村指出，美国的州长及联邦议会的权限很大。他就此行目的表示：“强化与地方的关系或许也能对新政府的政策产生很大影响。”（完）

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