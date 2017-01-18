日本政府在伊拉克库尔德自治区开设领事办事处

【共同社1月18日电】日本政府日前在伊拉克北部库尔德自治区中心城市设置了有日本外交官常驻的“领事办事处”。在极端组织“伊斯兰国”（IS）的威胁尚未消除的状况下，政府认为有必要保护进驻当地的日企及日本人，并与库尔德自治政府紧密合作。此举旨在强化与自治政府的合作关系，积极推进有关恐怖活动及治安信息的收集工作。

领事办事处是比大使馆和总领事馆规模小的驻外机构，于本月1日在北部重镇摩苏尔以东80公里处的埃尔比勒设立。有日本人所长和数名外交官常驻。

埃尔比勒是伊拉克局势相对稳定的地区，包括日本在内的各国企业将其作为北部的业务据点。日本政府在力争与自治政府沟通并传达日方要求的同时，考虑获取治安等信息并提供给企业方面，努力确保安全。

日本外务发言人川村泰久在18日的记者会上就开设领事办事处表示：“为保护日本人及确保国家利益，包括库尔德人地区在内，将尽力与伊拉克进一步强化关系。”该办事处以往是作为在首都巴格达的日本大使馆官员出差前往埃尔比勒处理事务的临时联络处。

目前有两三千万库尔德人居住在伊拉克及土耳其等地，被称作是“没有自己国家的最大民族”。（完）