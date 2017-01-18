不破留任日共最高领导层 志位呼吁贯彻在野党共斗

不破留任日共最高领导层 图为作为日本共产党最高领导层常任干部会成员留任的前议长不破哲三（86岁）。1月18日下午摄于静冈县热海市。（共同社）

【共同社1月18日电】日本共产党18日在第27届党大会上决定前议长不破哲三（86岁）作为最高领导层的常任干部会成员留任，还决定委员长志位和夫（62岁）和书记局长小池晃（56岁）连任。起用了政策副委员长笠井亮（64岁）担任此前由小池兼任的政策委员长。志位在大会后的记者会上，就推进共产、民进两党等在野4党共斗及实现“在野党联合政权”表示，“这是真正的大事业，有责任完成”，呼吁在野党团结。

在静冈县热海市举行的党大会结束了4天的日程后闭幕。志位就年事已高、去留问题引发关注的不破的留任表示，“虽已高龄，但精神智慧和体力都非常充沛”，谋求理解。

关于下届众院选举，志位称“要做好准备可随时迎接众院解散，将尽快构筑选战态势，把握政局的主导权”，表示将积极调整候选人。他同时称“不考虑单方面撤下共产党候选人”，认为有必要由4党制定共同政策以及相互推荐和支援。

在决定继续维持志位领导体制之前，党大会上由代议员通过信任投票选出了志位、不破等164名中央委员，以及50名准中央委员。据该党相关人士称，志位获得了全票，而对于不破则有8人未投信任票。

政策委员长职位自藤野保史因失言称防卫费是“为了杀人的预算”而于去年6月被更换以后，一直由小池兼任。（完）