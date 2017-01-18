不破留任日共最高领导层 志位呼吁贯彻在野党共斗
2017年01月18日
【共同社1月18日电】日本共产党18日在第27届党大会上决定前议长不破哲三（86岁）作为最高领导层的常任干部会成员留任，还决定委员长志位和夫（62岁）和书记局长小池晃（56岁）连任。起用了政策副委员长笠井亮（64岁）担任此前由小池兼任的政策委员长。志位在大会后的记者会上，就推进共产、民进两党等在野4党共斗及实现“在野党联合政权”表示，“这是真正的大事业，有责任完成”，呼吁在野党团结。
在静冈县热海市举行的党大会结束了4天的日程后闭幕。志位就年事已高、去留问题引发关注的不破的留任表示，“虽已高龄，但精神智慧和体力都非常充沛”，谋求理解。
关于下届众院选举，志位称“要做好准备可随时迎接众院解散，将尽快构筑选战态势，把握政局的主导权”，表示将积极调整候选人。他同时称“不考虑单方面撤下共产党候选人”，认为有必要由4党制定共同政策以及相互推荐和支援。
在决定继续维持志位领导体制之前，党大会上由代议员通过信任投票选出了志位、不破等164名中央委员，以及50名准中央委员。据该党相关人士称，志位获得了全票，而对于不破则有8人未投信任票。
政策委员长职位自藤野保史因失言称防卫费是“为了杀人的预算”而于去年6月被更换以后，一直由小池兼任。（完）