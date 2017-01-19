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详讯2：美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署

2017年01月18日

美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署

美F-35战机飞抵岩国基地 为首次海外部署

1月18日，美海军陆战队的最新型隐形战机“F-35”飞抵日本山口县岩国市的岩国基地，为美军首次在海外部署。（共同社）

　　【共同社1月18日电】美海军陆战队的最新型隐形战机“F-35”于18日傍晚飞抵部署地岩国基地（位于日本山口县岩国市）。这是美国重视亚洲的“再平衡”战略内容之一，为美军首次在海外部署。7月以后，厚木基地（神奈川县）的核动力航母“罗纳德·里根”号的约60架舰载机也将陆续转移至岩国基地，军事基地化将得到进一步推进。

　　据日本政府和美军等介绍，部署岩国基地的F-35总架数是可垂直起降的16架。除了不易被敌方雷达捕捉的隐形性能外，还具备可探知弹道导弹发射的高性能雷达。

　　防卫相稻田朋美18日对此表示欢迎称：“美国最现代的高端能力部署到我国将加强日美同盟的遏制力，有利于日本与亚太地区的稳定。”

　　海军陆战队版的F-35是FA-18战斗攻击机和AV-8鹞式垂直起降攻击机的后续机型，此次部署10架，另外6架将于8月飞抵岩国。预计将作为或于今秋部署在美海军佐世保基地（位于长崎县佐世保市）的“黄蜂”号两栖攻击舰的舰载机使用。

　　岩国市市长福田良彦在F-35飞抵后向媒体称：“已要求基地司令展开不影响居民生活的运用。”山口县知事村冈嗣政也表示：“会努力掌握部署后的噪音及运用的情况。”

　　此次10架F-35于1月上旬从美国西部的亚利桑那州基地出发，经停阿拉斯加州的基地。18日下午5点半左右，飞在前头的两架在岩国降落。

　　一架F-35曾于去年10月在美国国内飞行过程中起火，美国海军安全中心将其作为最严重的“A级”事故记录在案。村冈、福田一度保留了同意部署的决定，此后听取防卫省有关事故原因和防止再次发生的措施后，12月表示同意部署。

　　航母舰载机的转移是基于日美两国政府2006年达成协议的驻日美军整编计划而实施。2014年夏季依照该整编计划，普天间机场（冲绳县宜野湾市）的15架KC-130空中加油机转移到岩国基地。该基地目前部署有60至70架美军飞机。

　　××　　××

小资料：F-35战机是不易被敌方雷达捕捉的隐形性能优异的最新型战机，被称为“第五代战机”。开发主体是美国洛克希德･马丁公司。日本政府2011年决定购置42架F-35作为下一代主力战机。2013年还决定由日企参与部分引擎和雷达零部件的制造。美国政府正构思在全球运用F-35，把机体维修基地放在北美、欧洲和亚太地区，已表示准备最晚到2018年初期在日本设置。（完）

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