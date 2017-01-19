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分析：美军着眼中国动向倍增隶属岩国基地的军机数

2017年01月18日

　　【共同社1月18日电】最新型隐形战机“F-35”已抵达美军岩国基地（位于日本山口县岩国市）。数月后约60架航母舰载机也将转移完毕，到时隶属该基地的飞机将达到120至130架，超过东亚最大美空军基地嘉手纳基地（冲绳县）的约100架。对于着眼于活动日益活跃的中国军方动向而展开的部署工作，有专家指出“可以预测以岩国为中心的战力部署，作为军事据点的重要性将进一步增加”。

　　岩国基地位于岩国市的沿海地区，拥有2440米长的跑道。FA-18战斗攻击机和KC-130空中加油机等60至70架隶属该基地。岩国基地是隶属普天间机场（冲绳县宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”向日本本土移动、训练的据点。

　　先后部署的总计16架F-35是强化基地功能的象征。一名自卫队干部表示：“为了对持续增强航空战力的中国军方保持优越性是不可或缺的，这将是发挥遏制力的王牌。”

　　据岩国市等介绍，在航母舰载机转移至岩国之前，美军将从2月在岩国运用E-2C的后续机型E-2D预警机。反对增强基地的市议员等批评称“这是获得当地同意前就先行转移”。

　　日本军事评论家前田哲男分析称，通过部署战机、空中加油机和预警机，“除跑道外还拥有港湾功能的基地在国内只此一处，岩国作为综合基地的存在感应该会进一步增强”。

　　鉴于去年年底中国航母首次驶入西太平洋，中国军方的轰炸机等8架飞机今年年初经过对马海峡的上空等，前田称“美军将考虑在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）、南海乃至朝鲜半岛发生突发事态改变战力部署，以岩国为主来支撑”。（完）

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