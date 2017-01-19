专访：伊拉克库尔德自治政府外长呼吁支援难民

伊拉克库尔德自治政府外长呼吁国际社会支援难民 图为伊拉克北部库尔德自治政府外长穆斯塔法接受共同社采访。（共同社）

【共同社埃尔比勒1月19日电】伊拉克北部库尔德自治政府外长穆斯塔法近日在自治区主要城市埃尔比勒接受共同社采访。他表示，收复极端组织“伊斯兰国”（IS）据点、该国北部城市摩苏尔的作战开始后约三个月时间里，有近10万名难民涌入库尔德自治区，当地负担日益沉重，呼吁国际社会提供更多援助。

穆斯塔法指出“IS趋于战败”的同时，认为摩苏尔仍在持续的巷战在军事上存在难度，何时能够收复“难以预测”。

穆斯塔法称，自治区内的上述难民及叙利亚难民已超过180万。随着收复作战的推进，今后恐怕还将有数十万规模的难民涌入。他敲响警钟称：“已经超出了我们的能力。无法在此得到援助的难民将会前往欧洲等地。”

摩苏尔是尼尼微省的首府，该省存在多个宗教派别，并有多处中央政府与自治政府存在争议的地区，因此收复后的混乱也令人担忧。穆斯塔法承认，与中央政府和该省并未就今后的治理进行磋商。

穆斯塔法还坦言，受与中央政府对立导致预算份额冻结及原油价格下跌的影响，自治政府已陷入财政危机。不过他表示，如果作为最优先课题的讨伐IS有望完成，希望与中央政府就自治区独立开展对话。他表示：“独立是目标，而非梦想。”

此外，穆斯塔法对日本1月1日在埃尔比勒开设领事办事处表示欢迎，称“将有助于强化关系”。他指出“（治安相对稳定的）埃尔比勒将成为伊拉克的商业据点”，对包括农业和基建的各类日企进驻表示期待。（完）