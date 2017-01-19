独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习

【共同社1月19日电】18日采访日本政府相关人士获悉，陆海空自卫队将于本月下旬实施设想中国大陆与台湾发生军事冲突的演习。演习将检验部队在安全保障相关法新设的对日本和平与安全造成重要影响的“重要影响事态”发生时的应对。

演习并不实际调动部队，而是以桌面演练的形式实施。演习设想包括出动驻日美军，但由于美军此次以观察员身份参加，因此将由自卫队代为演示美军的运用。防卫省希望通过实施大规模演习，尽快确保安保法的实效性。

据相关人士称，演习将于本月23至27日实施，设想从无突发事态的平时开始逐步提升危机程度，直到中国大陆与台湾的冲突导致发生“重要影响事态”。期间日美共同应对为牵制自卫队及美军行动而南下的中国军队。

关于设想发生“重要影响事态”的训练，自卫队与美军去年11月在冲绳本岛周边海域实施了自卫队员搜救坠落的美军机机组人员的联合训练。此次的演习则更进一步，设想中国大陆与台湾发生突发事件。

美国候任总统特朗普与台湾总统蔡英文举行电话会谈一事引发中国的批评，并派航母“辽宁舰”在台湾近海航行等，中国大陆与台湾关系趋于恶化。然而相关人士称，此次演习的基本内容在特朗普当选前已经确定。

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小资料：重要影响事态 指若置之不理则可能导致对日本的直接武力攻击等情况、给日本的和平与安全造成重要影响的事态。日本政府修改了设想朝鲜半岛发生突发事态于1999年制定的《周边事态法》名称，作为安全保障相关法之一的《重要影响事态法》，事实上废除了地理限制。由此，除了“目前正在发生战斗行为的现场（战场）”之外，自卫队可以向战斗中的美军等他国军队提供补给和运输等后方支援。可以提供弹药以及为准备升空参加战斗行动的飞机加油，但不允许提供武器。（完）