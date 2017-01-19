美国候任商务部长希望丰田在美建厂

【共同社华盛顿1月18日电】被提名为美国候任总统特朗普政府商务部长的著名投资家威尔伯･罗斯（79岁）18日在参议院旨在批准人事安排的听证会上发言。他把通过减税和放宽管制增加就业作为优先课题，强调“让丰田汽车公司和其他企业在美国国内建厂非常重要”。他批评中国“最为保护主义”，称将对开展不公平贸易活动的国家给予严惩。

特朗普本月5日对推进在墨西哥建厂计划的丰田提出批评，称“要么在美国建厂，要么支付巨额关税”。受此影响，丰田社长丰田章男9日宣布未来5年将向美国投资100亿美元用于开发新车型和提高工厂生产率，而罗斯则敦促丰田等公司在美建设新工厂。

对于被特朗普视为美国贸易赤字元凶的中国，罗斯批评称中国对进口商品征收高额关税。他表示，不公平的贸易举措“应受到严惩”。他还指出，作为报复也征收高额关税“有助于纠正不公平的现状，作为讨价还价的手段也十分有效”。

罗斯还表明了反对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的立场。他认为，美国与加拿大和墨西哥签署北美自由贸易协定（NAFTA）“才是应该最优先处理的问题”，有意早日重启谈判。

罗斯称，为促进出口而令本国货币贬值的“操纵外汇”之举是“贸易对象国用于攻击美国经济的手段”，表示将采取强硬措施。这一发言反映出他与曾暗示可能令美元贬值的特朗普在观点上的分歧。（完）