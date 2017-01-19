独家：日本政府拟活用民间资金打造游轮据点港湾

日本政府拟活用民间资金打造游轮据点港湾 2016年8月10日，一艘游轮停靠在福冈市博多港。（共同社）

【共同社1月19日电】为进一步增加搭乘游轮前往日本的外国游客，日本国土交通省18日基本决定将在全国指定数个据点港湾，活用民间资金推进完善候船楼等设施。作为有意入港的游轮航运公司承担完善费用的交换条件，它们将可以优先使用停船码头。国交省希望承担完善费用的航运公司能够持续入港，有助于减轻管理港湾的地方政府等的负担。

日本政府将向20日开幕的例行国会提交《港湾法》修正案。目前民间投资也可用于港湾设施，但因没有特定企业优先使用作为公共设施的港湾的法律依据，政府认为有必要加以修改。

如果设施完善后停靠游轮有望增加，也能期待推进与商业设施、国际会场等周边设施的一体化开发。

国交相将综合考虑航运公司的投资意愿、实际停靠情况及地方政府的意向，然后决定指定“国际客轮据点形成港湾”。除博多（福冈市）、长崎、那霸等游轮停靠次数较多的港口外，目前次数较少的港湾也有望入选。

预计负担相关费用的主要为大量从事外国游客游轮赴日旅游的海外航运公司，最快有望于2017年度内指定首批港湾。

完成指定后，港湾管理方将制定包括周边设施在内完善规划的利用推进计划，并与航运公司签订规定能优先预约使用码头的天数和对象期间等内容的协议。

近年来，越来越多国际游轮停靠日本，但设施完善未能跟上，发生过因与货轮停靠时间冲突而无法使用码头，不得不将停靠点改为海外的情况。日本政府希望通过优先使用权消除类似情况，力争到2020年实现访日游轮乘客达到500万人次的目标。（完）