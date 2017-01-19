日本2018年度基础财政收支赤字预计超11万亿日元

【共同社1月19日电】18日从日本财务省的估算数据获悉，反映国家财政健康程度的2018年度基础财政收支的赤字幅度预计将增至11.2万亿日元（约合人民币6670亿元）。在将消费税率上调至10%的时间再次延期这一因素纳入考虑后，此次的赤字幅度相比去年2月公布的估算结果（7.7万亿日元）大幅增加。

日本政府提出了到2018年度将国家和地方合计赤字幅度控制在国内生产总值（GDP）1%左右的中期目标，但实现该目标变得更加困难。

基础财政收支是反映依靠发行国债以外的财政收入能在多大程度上填补政策经费的一项指标。估算以2017年度预算案为前提，假设名义经济增长率为3%，在2019年10月导入轻减税率的基础上将消费税率提高至10%。

据估算，国家基础财政收支的赤字幅度2020年度也将增至6.4万亿日元。该年度实现中央和地方财政扭亏为盈的政府目标同样也很困难。

若以1.5%的经济增长率进行估算，赤字幅度2018年度将为11.9万亿日元，2020年度为8.5万亿日元。

无论以何种条件估算，社会保障费等财政支出都比去年的估算值所有压缩。但这仍无法弥补税收的减少，赤字幅度有所扩大。（完）