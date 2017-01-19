独家：东芝核电损失或达7000亿日元 已向银行求援

东芝核电损失或达7000亿日元 图为东京都港区大楼屋顶上的东芝广告牌。（共同社）

【共同社1月19日电】19日获悉，东芝公司因在美国的核电建设业务计提的损失金额预计最大可能增至7000亿日元（约合420亿元人民币）左右。东芝已向日本政策投资银行（政投银）请求支援。该行向东芝主体等出资的方案浮出水面。东芝有可能出现资不抵债的情况。除了剥离主力的半导体业务成立分公司外，出售所持资产来确保资金的工作也将抓紧展开。

东芝去年年底时预想损失最大为5000亿日元，但美国业务由外汇结算，最近日元贬值似乎导致了损失金额增大。核电站完成前的费用也可能进一步增大。虽然最终尚待与监查法人的磋商结果，但预计损失在5000亿～7000亿日元左右。

东芝预计2016财年（2016年4月至2017年3月）净损益为盈利，但损失扩大可能导致大幅亏损，财务陷入危机。公司将接受政投银及主力交易银行可增加资本实力的贷款及优先股交易等支援，全面开展资本增强工作。

东芝最快19日向主力交易银行说明现状，请求金融支援。即使政投银及主力交易银行同意给予金融支援，预计也会要求东芝通过出售业务部门等自救措施来确保资金。

东芝已开始探讨将半导体业务的主力产品“闪存”剥离建立分公司。另外，将协调出售东芝技术等上市子公司股票及不动产等持有资产来获得资金。政投银除东芝主体外，还将探讨对半导体业务出资。

通过半导体业务分公司化和资产出售，东芝可能分别筹措到数千亿日元规模的资金，通过这些举措及金融支援来克服财务危机。

东芝去年底宣布，美国子公司西屋电气（WH）开展的核电业务中，至完成前的费用将大幅超出预计。公司探讨了具体的估算，实施了确定损失金额的作业。（完）