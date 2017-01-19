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2017年01月19日 15時27分

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日本酒店内放置否认南京大屠杀书籍引发中国批评

2017年01月19日

　　【共同社北京1月19日电】对于日本APA酒店在客房内放置否认南京大屠杀书籍一事，中国的批评之声日益强烈。中国外交部发言人华春莹近日在记者会上表示，“再次敦促日方切实正视和反省历史”。该酒店目前在中国的大型旅游预订网站已无法预订。

　　运营酒店的APA集团（东京）在官网主页上发表评论称“不考虑撤去”相关书籍。面对中国27日即将开始春节长假，此事必然会产生影响。

　　APA集团的评论显示，引发问题的是APA集团代表元谷外志雄所著的短文集。据悉，书中关于南京大屠杀的部分写着“明显是中方的捏造、并不存在”。

　　目前在中国携程旅行网上搜索APA酒店，会显示“没有找到符合您要求的房型”。携程旅行网负责接待问询的人士表示，受网上扩散的爱国主义言论影响，目前暂停了预订，证实该网顾及了网络舆论。

　　中国的微博网站上也出现了很多批判性的言论，包括去日本旅游的人不要住APA酒店、别的酒店要多少有多少等。

　　日本官房长官菅义伟18日在记者会上就中国外交部的上述批评表示“不会对所有发言逐一给出评论。”

　　菅义伟还指出：“不过度聚焦在不幸的历史上，日中两国展示出面向未来，致力于国际社会共通问题的的姿态，这很重要。”（完）

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