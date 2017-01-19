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2017年01月19日 15時28分

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南苏丹拒绝PKO增派部队驻扎自卫队宿营地附近

2017年01月19日

　　【共同社纽约1月19日电】关于联合国安理会因南苏丹治安恶化，去年8月决定向该国增派约4000人联合国维和行动（PKO）部队的接纳事宜，17日获悉，该国政府已拒绝在参加PKO的日本陆上自卫队宿营地附近部署增派部队。此举或将引发对陆上自卫队队员安全影响的担忧。

　　联合国秘书长古特雷斯向安理会提交的局势报告反映了该信息。若南苏丹政府继续拒绝增派，对禁止向该国出口武器的措施持慎重立场的日本或不得不改变政策。

　　安理会因去年7月南苏丹首都朱巴发生大规模战斗、治安大幅恶化而决定增派，但一直未得到南苏丹政府的同意，出现了5个多月后仍未能在当地展开行动的异常状态。

　　共同社获得的要求机密处理的报告显示，南苏丹政府本月同意增派部队进驻2个候选驻扎地中的朱巴PKO总部附近，但对于另一处陆上自卫队宿营地的邻接地区则回答“因需要扩建机场无法提供”。

　　也有报告称，存在增派先遣部队的签证未被发放的情况。多名南苏丹政府高官本月对增派表示了否定。

　　日本去年12月在包括对南苏丹禁运武器在内的安理会制裁决议案表决中，以“南苏丹政府已积极开展（增派部队部署等）工作””（日本常驻联合国代表别所浩郎语）为由弃权。决议案被否决。（完）

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