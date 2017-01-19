天皇退位专家会议将表明“仅限一代”方式优点

【共同社1月19日电】共同社获悉了有关天皇退位的政府专家会议（主席为经团联名誉会长今井敬）23日将公布的论点整理概要。其中就退位分为“仅限当今一代天皇”和“永久制度化”，一并写入了积极意见和课题。在此基础上，基本决定将表明“仅限一代”的做法优点更多，比如可根据因时代而变化的社会状况来应对等。

有意见认为，制定可适用于将来所有天皇的制度的方案“符合宪法主旨”，但与会者讨论后一致认为难以确定适用条件，指出了难以根据时代变化加以应对的课题。

据称,未进行是制定特别法、还是修改《皇室典范》的法律形式分类，采用了分别列出“仅限一代”和“制度化”各自优缺点的方式。也有专业人士认为需要使制度化成为可能的特别法。相关人士称，目的在于“避免法律形式冒进的事态”。此外，还考虑到了国会已着手旨在汇总朝野政党意见的讨论。

政府对退位制度化所必须的《皇室典范》修改持否定态度。目前正探讨以仅限当今一代天皇的特别法应对，希望得到朝野政党的理解。

论点整理中，对于不容许退位、以现行制度应对公务负担减轻的情况，提及了代行国事行为的“摄政”等。专家会议成员将最终协调文案，在23日的第9次会议后发布。（完）