日本决定正式推荐奄美•冲绳和潜伏天主教徒遗产申遗

【共同社1月19日电】日本政府19日决定将世界遗产候选地“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部及西表岛”（位于鹿儿岛和冲绳）以及“长崎及天草地区的潜伏天主教徒相关遗产”（位于长崎和熊本）正式推荐给联合国教科文组织（UNESCO）。奄美·冲绳为自然遗产，天主教徒相关遗产为文化遗产，两者均将在2018年夏季的世界遗产委员会上接受审查，最终决定是否申遗成功。

当天日本《世界遗产公约》相关省厅会议上批准了这一决定。20日将经内阁批准，在2月1日之前提交推荐书。经过专家赴当地实地调查后，将接受委员会审查。

奄美·冲绳由奄美大岛、德之岛和冲绳县一侧的冲绳本岛北部的“山原地区”及西表岛的约3.8万公顷地区组成。亚热带照叶树林广泛覆盖，琉球兔和冲绳水鸡等稀有物种栖息在该地。

政府强调其价值称，“从大陆慢慢变成众多小岛的过程中，可以看到独有的生物进化进程，在保护生物多样性方面十分重要。”

天主教徒相关遗产由现存日本国内最古老教堂——国宝“大浦天主教堂”（位于长崎市）和潜伏天主教徒居住的天草崎津村庄（位于熊本县天草市）等12项资产组成。

政府介绍称，“江户幕府禁教政策背景下，潜伏天主教徒与当时既有的社会及宗教共存，孕育了独特的文化传统。”

世界遗产委员会每年召开，今年夏季将对古代遗址“‘神宿岛’宗像·冲之岛及相关遗产群”（位于福冈）进行审查。2019年以后的日本申遗候选地尚未决定。日本已申遗成功的遗产共20处，其中文化16处，自然4处。（完）