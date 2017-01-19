分析：共产党倾向于在野党共斗隐现出党内资金困境

【共同社1月19日电】日本共产党大会18日在正式决定委员长志位和夫（62岁）连任，并呼吁为下届众院选举推进在野党共斗后宣布闭幕。共产党倾向于共斗的背后，隐现出该党面临党员减少和资金困难等难题。前议长不破哲三虽然以86岁高龄继续留在最高领导层，但投票过程中出现的部分“造反票”给共产党干部自称为“获得满分”的党大会投下一丝阴影。

“为了使本次大会成为打开通往在野党联合政权之路的历史性大会并铭刻于党史而奋斗。”志位在闭幕致辞之中，呼吁通过在野党共斗实现政权更迭。

1922年建党的共产党一直举办的都是“‘孤独’的党大会”（党相关人士语）。不过，本次大会开幕的15日，民进、自由和社民等3个在野党的干部赶来参会。这与提出“自（民党）共（产党）对决”口号，没谈到与其他在野党共斗的2014年上一届党大会有很大不同。

本次大会通过的决议承认“对共产党抱有误解和排斥感的这一事实依然存在”，宣布要不断推进自我改革。共产党展示该姿态，是考虑到民进党和民进党支持组织“日本工会总联合会”中存在的根深蒂固的“共斗慎重论”。

不过，共产党生存的基础出现动摇。共产党现有党员总数约30万，近20年来减少约7万人。作为主要收入来源的党报《赤旗》的发行量（日刊和周刊总计）与20年前相比减少了一半。

随着党员的老龄化加剧，确保活动人员成为课题，此外筹措在众院选举295个小选区内全部推选候选人所需要的近9亿日元（约合人民币5400万元）的选举保证金也是沉重的负担。

关于下届众院选举，共产党已经决定在265个选区推举候选人。不过其真正的用意则是，小选区选战以定位为“必胜区”的15个选区为中心，而选战的“重心还是将置于比例代表选举之中”（志位和夫语）。

被誉为“党的理论支柱”的不破哲三继续留任党最高干部的决定或也将影响在野党共斗。因不破将继续出席每周一次的常任干部会议并注视党内运营，民进党相关人士分析认为：“共产党暂时不会开始修订写入撤销日美安全保障条约和解散自卫队的党纲领。”

据共产党相关人士介绍，在中央委员的信任投票之中，823名代议员之中有8人对不破投了反对票。在当选的164名中央委员之中，不破的得票数位居第161位。一名年轻党员称：“他想要干到什么时候呢”，对世代交替工作的停滞表示叹息。（完）