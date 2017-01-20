日外相在外交演说中称将与中国加强对话

【共同社1月20日电】日本外相岸田文雄20日在外交演说中表示，韩国釜山的日本总领事馆前被设置象征慰安妇受害的少女像“极其遗憾，将继续强烈要求韩国履行前年有关慰安妇问题的共识”。他强调，朝鲜核与导弹开发“是新阶段的威胁”，欲推进日美韩安全保障领域的合作。

岸田介绍称，今年是日中邦交正常化45周年，将加强与中国的对话，为关系稳定发展作出努力。有关尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近中国公务船驶入日本领海问题及在东海单方面开发资源问题，他呼吁“将主张应当主张的观点，坚决且冷静地应对”。

考虑到中国在南海的应对，他指出“单方面改变现状是国际社会共同的关切事项”。此言展示了将与相关国家合作遵循“法治”原则维持海洋秩序的姿态。

岸田还明确表示将与美国特朗普新政府构建紧密关系，“进一步巩固同盟关系，为地区及世界的和平与繁荣作出贡献”。他还要求国会批准修改后的允许向美军提供弹药的日美《物资劳务相互提供协定》（ACSA）。

有关对俄罗斯外交，岸田表示将启动去年年底日俄首脑会谈上达成共识的在北方四岛的共同经济活动相关磋商，致力于原岛民访问手续简化工作。（完）