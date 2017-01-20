春节造访冲绳的亚洲游客或超去年 游轮停靠数增加

【共同社1月20日电】据日本冲绳县《琉球新报》近日报道，鉴于27日拉开帷幕的华人“春节”长假海外路线得以充实及大型游轮停靠次数增加等，今年造访该县的亚洲游客预计将超过去年。在大型游轮方面，去年未通航的额定载客3780人的“歌诗达･赛琳娜”号游轮（约11万吨）计划从中国上海两次停靠那霸港。

冲绳观光会议局（OCVB）称，亚洲游客近几年从团体游迅速转变为个人游，县内观光设施和餐厅等如何掌握个人游客的需求将成为获得商机的关键。

从除夕27日这一天开始，中国大陆放七天长假、台湾放六天，香港和韩国各为四天。不过，这比加上周末后最多能连续休假九天的去年相比时间较短。

去年春节期间许多包机航班和临时航班等运行，但由于与海外的定期航班增加等因素，包机航班预计将比去年有所减少。不过即使如此，26日至2月2日期间，中华航空“台北-石垣”的包机航班计划从去年的2班增至4班，中国东方航空“青岛-那霸”运行2班。大韩航空也将有“仁川-石垣”包机航班运行。

春节期间，从中国大陆和台湾驶来的大型游轮几乎每天都将停靠那霸港。

许多人会利用春节长假出境游，消费额也具有高于平时的倾向。不过，去年中国游客的“爆买”势头减弱等，旅游形态正在发生变化。

县内大型旅行社“冲绳Tourist”国际部专门部长闵祥凯表示，由于团体游游客向个人游客转变，春节期间我们接待的人数预计将减少，但租车服务和当地型商品的预约多于去年同期。（完）