安倍发表施政方针演说 称日美同盟是“不变的原则”（双语）

【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日下午在众院全体会议上发表施政方针演说。他表示日美同盟是外交和安全保障的基础，称之为“不变的原则”，表明了欲与美国候任总统特朗普尽快举行会谈和巩固同盟。关于天皇退位问题，他表示将在获得国民理解的基础上力争完善相关法律。今年是日本《宪法》实施70周年，安倍提出为了提议修宪将在国会深化具体讨论。他还呼吁为下一个70年培养年轻一代，强调了朝着“建设新国家”的挑战。

这是2012年12月安倍第二次上台执政后发表的第五次施政方针演说。考虑到向本届国会提交新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案，安倍还提出了加强2020年东京奥运会和残奥会的反恐工作。

安倍在演说伊始称关于天皇退位，23日的专家会议将公布论点整理，他希望朝野各党能顺利地开展审议，“在平静的环境中定妥方案”。

安倍指出今年各国领导人易人或将使国际局势发生重大变化，在外交上关键是要“保持定力”。他强调将与共享自由、民主主义、法治等基本价值观的国家携手合作。同时提出作为“自由贸易的旗手”将构建基于公平规则的21世纪型经济体制。他称“将在世界的中心尽到那样的责任”。

鉴于去年年底与俄罗斯总统普京举行了首脑会谈，安倍称将朝着签署和平条约的方向“切实迈进”。关于陆上自卫队在南苏丹参与的联合国维和行动（PKO），他表示将为世界的和平与繁荣尽可能作出贡献。

安倍呼吁朝着下一个70年为拟定提议修宪案而推动讨论，提出“建设成怎样的国家，为了向国民提出方案，在国会宪法审查会深化讨论”。此外他宣布将通过创设“发放型奖学金”等完善相关制度。

安倍还提到了电通公司员工过劳自杀问题，指出最大的挑战是“工作方式改革”。他强调将努力实现同工同酬，纠正长时间劳动。

安倍介绍了通过推进“安倍经济学”连续三年实现了基本工资上涨和全国有效求人倍率超过1倍的成绩。他还强调将努力实现到2020年使全年访日外国游客达到4000万人次以及向国会提交写入全国农协联合会（JA全农）改革等内容的相关法案来加快农业领域的改革。（完）

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◎日米同盟「不変の原則」 首相が施政方針演説

安倍晋三首相は２０日午後、衆院本会議で施政方針演説を行った。日米同盟が外交・安全保障の基軸なのは「不変の原則」だとして、トランプ次期米大統領との早期会談や同盟強化に意欲を表明。天皇陛下の退位を巡り、国民的な理解の下に法整備を目指す考えを示した。日本国憲法施行から７０年の節目を迎え、改憲発議へ国会で具体的議論の深化を提起。次の７０年へ、若い世代の育成を呼び掛け「新しい国造り」への挑戦を前面に掲げた。

２０１２年１２月の第２次安倍政権発足後、施政方針演説は５度目。「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案の今国会提出を念頭に、２０年東京五輪・パラリンピックでのテロ対策強化も打ち出した。

冒頭、陛下の退位に関し２３日の有識者会議で論点整理が公表されるとして「静かな環境の中で成案を得る」と与野党に円滑な法案審議を促した。

今年は各国指導者の交代で国際情勢の大きな変化が予想されるとして「ぶれない」外交姿勢が重要だと指摘。自由、民主主義、法の支配など基本的価値観を共有する国々と連携すると強調した。同時に「自由貿易の旗手」として公正なルールに基づく２１世紀型の経済体制の構築を提唱。「世界の真ん中でその責任を果たしていく」と述べた。

昨年末のロシアのプーチン大統領との首脳会談を受け、平和条約締結へ「着実に前進する」と言明。南スーダンの国連平和維持活動（ＰＫＯ）に従事する陸上自衛隊の活動に触れ、世界の平和と繁栄のため、できる限り貢献する考えを示した。

次の７０年へ「どのような国にしていくのか。その案を国民に提示するため、憲法審査会で議論を深めよう」と改憲発議案作成へ議論促進を唱えた。給付型奨学金創設など制度拡充も宣言した。

最大のチャレンジは「働き方改革」で、電通社員の過労自殺問題に言及。同一労働同一賃金の実現や長時間労働是正に取り組むと力説した。

経済政策「アベノミクス」の推進で３年連続のベースアップ（ベア）実現や有効求人倍率が全国で１倍超となった実績を説明。２０年の訪日外国人４千万人の目標達成や、全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）改革などを盛り込んだ関連法案を国会提出し、改革を加速させる方針を鮮明にした。（了）