日本外相外交演讲概要

【共同社1月20日电】日本外相岸田文雄20日发表的外交演讲概要如下：

▽总论

保护主义与内向型趋势在世界各地增强，基于法治的国际秩序面临着挑战。日本将为实现世界和平与繁荣的一年继续引领国际社会。

▽美国

日美同盟是日本外交基础的方针不变。也将与特朗普新政府构建密切关系。进一步巩固同盟关系，为地区及世界的和平与繁荣作出贡献。有关修改后的日美《物资劳务相互提供协定》（ACSA），将继续详细说明以谋求在国会获得批准。包括美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）早日搬迁至名护市边野古在内，将全力致力于减轻冲绳负担。

▽中国

今年正值邦交正常化45周年，日中两国就共同努力继续全面改善双边关系达成了一致。在东海，中国公务船驶入日本领海与中方进行单方面资源开发的行为在持续。将主张应当主张的观点，坚决且冷静地应对。中国在南海单方面改变现状是国际社会共同的关切事项。将与有关国家合作，继续呼吁依据国际法努力和平解决纷争的重要性。

▽韩国

对日本驻釜山总领事馆前被设置慰安妇少女像一事感到极为遗憾。将继续强烈要求韩国履行2015年两国就慰安妇问题达成的共识。有关岛根县竹岛（韩国称独岛）问题，将切实传递日方主张。

▽朝鲜

核试验与多次试射弹道导弹是新阶段的威胁。将与美韩合作，确保更严格限制人员、物资和资金流动的联合国安理会决议的实效性，切实实施日本的单边制裁措施。绑架问题是政府首要课题，决心将倾尽全力。

▽俄罗斯

去年12月俄总统普京访日是迈向缔结和平条约的重要一步。今后也将继续开展政治对话，推动双边关系发展。两国就启动在北方四岛的共同经济活动相关磋商，简化原岛民自由访问故土的手续达成了一致。将依据力争解决北方四岛归属问题缔结和平条约的“新思路”，坚持不懈地继续展开谈判。

▽经济外交

自由贸易是全球经济增长的源泉。包括跨太平洋伙伴关系协定（TPP）在内，日本将继续带领前进。关于英国脱欧问题，将继续动员英国与欧盟把对全球经济与日资企业活动的影响降到最低。

▽核裁军

作为唯一的战争核爆国，将促进拥有核武器国家与非拥核国家之间的合作，带领全球推进核裁军。（完）