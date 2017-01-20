东芝为拆分出售部分半导体业务展开招标

【共同社1月20日电】19日获悉，因美国核电业务最大预亏7000亿日元（约合人民币420亿元）的东芝公司启动了出售部分半导体业务的招标手续。公司为弥补损失将剥离半导体业务，成立分公司。英国投资基金“Permira”、美国“贝恩资本”等有意参与竞标，东芝预计出售价格为数千亿日元。东芝当天向主力交易银行请求支援。为避免资不抵债将加紧筹措资金。

据相关人士透露，东芝将把主力产品“闪存”剥离出去建立分公司，并出售新公司二至三成的股份。招标条件是必须在3月底前资金到账，由于新公司未来预计将会上市，东芝还要求不转卖股份。

还有一项方案是让共同投资三重县四日市工厂制造设备的美国硬盘大型制造商西部数据入股。

在向日本政策投资银行求援后，东芝还向三井住友银行等交易银行说明了现状。尽管银行方面愿意接受请求，但因东芝在美核电业务巨亏被指存在管理不善的原因，追究经营责任的呼声或将高涨。

反映东芝财务健康程度的股东权益截至去年9月底为3600多亿日元，若亏损过大将资不抵债。如果在今年3月底出现资不抵债，其股票将从东京证券交易所主板降至二板，因此东芝方面急于开展谈判。

支援方案之一是将计入资本的次级债及优先股交由银行接手。从事办公设备业务的子公司东芝技术等成为候选的出售对象。东芝还计划出售在日本全国持有的不动产，回笼3000亿日元资金。

东芝预计最快本月可确定损失额，2月中旬公布的2016财年前三财季财报中或将介绍详细情况。（完）