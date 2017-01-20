详讯：日本内阁会议决定批准TPP 走完国内程序

日本内阁会议决定批准TPP 1月20日，日本政府在内阁会议上决定批准跨太平洋伙伴关系协定（TPP），完成了国内程序。图为TPP相关阁僚会议在首相官邸召开，左侧为经济再生担当相石原伸晃。（共同社）

【共同社1月20日电】日本政府20日在内阁会议上决定批准跨太平洋伙伴关系协定（TPP），已通知负责统筹工作的新西兰，完成了国内程序。日本成为12个参加国中首个通知已批准的国家。由于美国候任总统特朗普宣布将退出TPP，协定生效前景极为黯淡，但日本希望通过在特朗普就任前正式批准，牵制保护主义动向。

政府在内阁会议决定前召开了TPP相关阁僚会议。负责TPP事务的经济再生担当相石原伸晃在会上表示，“保护主义正在全球抬头，将坚持不懈地致力于构建体现自由贸易重要性的共同平台。”

在与澳大利亚、越南两国首脑的双边会谈上，首相安倍晋三确认了将努力实现TPP的早日生效，日本政府准备今后也将向美国强调TPP的意义，促使特朗普改变主意。

去年12月TPP批准案及相关法案在日本国会获得表决通过。此后一直在推进相关工作，准备在政省令相关程序完成后就在内阁会议上决定并向新西兰发出通知。

然而，特朗普认为TPP不利于美国国内产业，有意在20日就任总统的当天就宣布退出，取而代之要求举行日美自由贸易协定（FTA）等双边谈判。此外，美方可能还将主要围绕大米、牛肉等农业领域向日本提出更多要求。

有关批准TPP，新西兰去年11月也已完成国内的议会程序。然而，由于还留有政省令修改等工作层面的手续，因此尚未发出通知，使得日本成为第一个通知已批准的国家。（完）