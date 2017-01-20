安倍施政方针演说外交部分要旨

【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日发表的施政方针演说中有关外交部分的要旨如下：

▽日美同盟

曾作为敌国激烈交战的日本和美国通过和解之力，成为了被坚固纽带连接的同盟国。日美同盟是我国外交和安保政策的基轴，这是不变的原则。我想尽早访美，与新总统特朗普进一步加强同盟纽带。

全面归还有全世界最危险之称的普天间机场（位于冲绳县）势在必行。将依据最高法院的判决，推进搬迁至名护市边野古地区的工程。有决心在与美国的信赖关系基础上，在维持威慑力的同时，使减轻冲绳基地负担工作一一得出结果。

▽改善与邻近各国的关系

改善和俄罗斯的关系对东北亚的安全保障至关重要。上个月，我和访日的俄罗斯总统普京共享了解决问题的真挚决心。双方同意开始谈判原岛民能自由前往故乡和扫墓、整个北方四岛在“特别制度”安排下的共同经济活动，在新的思路指引下，朝着缔结和平条约的方向踏出了重要的一步。我将在今年早些时候访问俄罗斯。即使只是一两步，也将朝着缔结和平条约的方向切实迈进。

今年，日中韩首脑会谈将在我国召开，在经济、环境、防灾等广阔领域强化地区层面的合作。韩国是和日本享有共同战略利益的最重要的邻国。在不断增强两国间的国际承诺、相互信赖的基础上，深化面向未来的新时代合作关系。

日本也欢迎中国的和平发展。今年是日中邦交正常化45周年，明年将迎来《日中和平友好条约》缔结40周年。将抓住这一机遇，在“战略互惠关系”的原则之下，从大局出发改善两国关系。（完）