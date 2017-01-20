独家：平昌奥组委网站地图标注“独岛” 日方提出交涉

【共同社1月20日电】19日据多名相关人士透露，针对2018年韩国平昌冬奥会组委会官方网站的地图等处将日本岛根县竹岛标注为韩国名“Dokdo”（独岛）将其作为韩国领土一事，日本外务省已要求韩国政府予以应对。

日本外相岸田文雄20日在记者会上就此次标注问题称“这违反了反对政治利用体育的《奥林匹克宪章》精神”，无法接受。

据相关人士称，外务省在向韩方重申竹岛是日本领土这一立场的同时，指出其做法违反了禁止在奥运会进行政治宣传的国际奥委会（IOC）的《奥林匹克宪章》。

平昌冬奥会组委会公关负责人称“已了解到”日方的要求，但并未透露今后会如何应对。另一方面，组委会主席李熙范20日对韩联社称：“独岛是韩国领土。（日方的）主张不值一顾，无意应对。”

该地图还将日本海标注为韩国主张的“东海”英语名“EAST SEA”。另一页面对独岛的介绍是“守卫韩国最东端领土的骄傲”。去年11月召开的媒体相关人士会议散发的资料中也包含同样的地图。

《奥林匹克宪章》规定，“在奥林匹克区域、赛场及其他区域，禁止任何形式的示威或政治、宗教、种族宣传。”

2012年伦敦奥运会男足铜牌争夺战日本对阵韩国的比赛中，韩国球员在比赛结束后出示了主张竹岛是韩国领土的标语，受到IOC及国际足联（FIFA）的处罚。（完）