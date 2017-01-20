解读：安倍施政演说重点强调日美同盟 欲尽快与特朗普会谈

【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日发表施政方针演说，提出希望尽快与当天将宣誓就职的美国候任总统特朗普举行会谈，重点强调将强化日美同盟关系。在详细谈及政府首要课题的经济政策等内政问题之前提及外交，这种做法实属罕见。

目前难以预测特朗普就任后将正式提出怎样的政策，其结果势必将在很大程度上影响到日本的安保与经济。据分析，安倍可能认为明确坚持日美同盟的方针有助于消除国民的担忧。

然而，施政方针演说中极少提及特朗普宣布退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），仅表示“协定达成是今后经济合作的基础。”与之形成鲜明对照的是，去年的施政方针演说中占用较多时间就TPP的效果加以说明，从中可见安倍对其前景心存忧虑。

内政方面，安倍反复以强有力的措辞提及将直面困难“开创未来”，但却未深入探讨特朗普难以预料的动向。

经济与财政政策方面，安倍强调了“安倍经济学”的实际成绩，但在第二届安倍内阁上台以来的过去4次施政方针演说中经常提及的“2020年度实现基础财政收支盈余的财政健全化目标”却只字未提。

随着安倍决定再次推迟消费税率提升至10%，政府推迟了部分社保完善措施，使未来也伴随着不安。安倍需要对此作出充分说明。（完）