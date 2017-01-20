Close

共同网

2017年01月20日 18時46分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

解读：安倍施政演说重点强调日美同盟 欲尽快与特朗普会谈

2017年01月20日

　　【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日发表施政方针演说，提出希望尽快与当天将宣誓就职的美国候任总统特朗普举行会谈，重点强调将强化日美同盟关系。在详细谈及政府首要课题的经济政策等内政问题之前提及外交，这种做法实属罕见。

　　目前难以预测特朗普就任后将正式提出怎样的政策，其结果势必将在很大程度上影响到日本的安保与经济。据分析，安倍可能认为明确坚持日美同盟的方针有助于消除国民的担忧。

　　然而，施政方针演说中极少提及特朗普宣布退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），仅表示“协定达成是今后经济合作的基础。”与之形成鲜明对照的是，去年的施政方针演说中占用较多时间就TPP的效果加以说明，从中可见安倍对其前景心存忧虑。

　　内政方面，安倍反复以强有力的措辞提及将直面困难“开创未来”，但却未深入探讨特朗普难以预料的动向。

　　经济与财政政策方面，安倍强调了“安倍经济学”的实际成绩，但在第二届安倍内阁上台以来的过去4次施政方针演说中经常提及的“2020年度实现基础财政收支盈余的财政健全化目标”却只字未提。

　　随着安倍决定再次推迟消费税率提升至10%，政府推迟了部分社保完善措施，使未来也伴随着不安。安倍需要对此作出充分说明。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年01月13日索尼与体育俱乐部合作推出智能网球练习系统
  2. 2017年01月14日日本原子能委员会称不必急于开发快中子反应堆
  3. 2017年01月13日话题：日本各地积极尝试用小型无人机救灾
  4. 2017年01月19日独家：自卫队将实施设想中国大陆与台湾冲突的演习
  5. 2017年01月13日山形县月山今冬继续募集亚洲游客体验大雪魅力

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网