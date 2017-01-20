关注：TPP前途缥缈 美中影响力此消彼长

【共同社华盛顿1月20日电】随着美国候任总统特朗普宣誓就职，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）前途缥缈将在所难免。欲加强与经济高速增长的亚太地区合作的奥巴马政府战略被推翻，势必将削弱美国的影响力。这对于有意建立利于本国的经济规则的中国而言，或将成为一次良机。

TPP的生效离不开12个参加国中经济规模最大的美国国会的批准。特朗普新政府一旦退出TPP，参加国国内生产总值（GDP）总和占到全球整体约四成的巨大经济体构想将被搁置。

与美国争夺世界经济霸权的中国对TPP受挫侧目旁观，计划致力于由其主导的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判。RECP谈判国包括日中韩以及东盟（ASEAN）十国等总计16国，但并不包括美国。

中国商务部官员信心十足地表示，将尽快结束谈判，力争推进经济一体化。由于中国对市场开放持消极立场，预计即使实现RCEP，其贸易自由化程度也将低于TPP。尽管如此，美国无法参与亚太地区经济规则制定的话，中国的影响力预计将扩大。

不过，特朗普所在的共和党内本来就有不少自由贸易的推进派。共和党重量级人物、国会参院议员麦凯恩就退出TPP一事表示，“（退出）会给美国工人和安全保障带来严重后果是毋庸置疑的”，敦促特朗普重新考虑。被特朗普任命为国务卿的原石油巨头CEO蒂勒森也表示“不反对”TPP。

另一方面，日本政府20日在内阁会议上决定批准TPP，已向负责统筹工作的新西兰发出批准通知，是12个参加国中的首个。（完）