话题：泰大学教授日本制造技术 致力搭建日泰桥梁

泰大学教授日本制造技术 泰日工业大学的学生们正在学习塑料加工机器的操作方法。2016年12月摄于曼谷。（共同社）

【共同社曼谷1月20日电】泰国首都曼谷有一所向泰国年轻人教授日本制造技术的大学。课程不仅有机器操作，还有日语以及日本社会规则的教学，校训是“搭建日泰桥梁”。在汽车厂商等日本制造业聚集的泰国，毕业生成为支撑日本企业的重要人才。

“塑料产品是如何制造而成的，知道吗？”在2007年建校的泰日工业大学，工学系的学生们一边听着讲师威洛德（音）的介绍，一边学习通过热来加工塑料产品的机器的操作方法。

实习室里金属或塑料加工的大型机器一齐排开。威洛德称：“为了让大家参加工作后立刻能派上用场，从基础到应用全部都教。”

有特色的课程一个接一个。比如将日本产发动机拆开教授内部构造，以及讲授减少浪费提高生产效率的丰田汽车的“改善”方式。“起立”、“礼”等日本的礼仪也在课程范围之内。

泰日工业大学的母体是由有日本留学经历的人士为了两国友好而创建的非营利组织。学校设有学习日本式人事管理及会计的经营学系等三个专业，包括研究生在内，在校生达4000余人。

工学系4年级男生普利瓦多（音）干劲十足地表示：“在这里能够学习到日本高端技术以及商业礼仪，就职的机会也增加了。”

以制造业为中心，4000多家日本企业在泰国开展业务。该大学至今接受了数百家公司赠送的机器，毕业生中大约半数在日本企业就职。日本企业方面评价称“掌握了日本的企业文化，时间管理也做得很好”。（信息相关企业语）。

副校长兼工学系主任丘穆蓬（音）称：“泰日工业大学对于在泰国开展业务的日本企业不可或缺，今后也希望继续构筑两国良好关系的基础。”（完）