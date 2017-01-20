赴日签证迎来发放高峰 “爆买”降温地方城市受青睐
2017年01月20日
【共同社北京、上海1月20日电】日本驻中国大使馆及总领事馆20日迎来了向27日开始的春节长假期间访日中国游客发放签证的高峰。近年来持续的“爆买”现象有所降温，预计今年去日本地方城市旅游、体验和食等日本文化的回头客将会增加。
据日本政府观光局介绍，去年访问日本的中国人约为637万人次，刷新了历史最高纪录。访日旅游热度未减，北京的日本大使馆20日早晨起就挤满了拿着大量护照的旅行社相关人员。
全球的日本驻外使领馆中签证发行量最多的上海总领事馆自1月以来，受理了超过去年同期的日均1万件以上的签证申请。据悉为弥补人手不足，该领馆请求签证以外部门人员前来帮忙，以比平时多30%的30多人规模应对签证发行高峰。
另一方面，日本观光厅此前公布的数据显示，去年中国游客人均消费额以购物为主较上年减少了18.4%。承办访日旅行的JTB新纪元国际旅行社（位于北京）分析称，第一次参加前往东京、京都的团体游经历“爆买”，第二次以后想体验地方温泉及乡土料理的回访客呈增加趋势。（完）
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