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赴日签证迎来发放高峰 “爆买”降温地方城市受青睐

2017年01月20日

赴日签证迎来发放高峰

赴日签证迎来发放高峰

春节长假前夕，日本驻中国大使馆及总领事馆迎来了向访日中国游客发放签证的高峰。1月20日，北京的日本大使馆挤满了拿着大量护照的旅行社相关人员。（共同社）

　　【共同社北京、上海1月20日电】日本驻中国大使馆及总领事馆20日迎来了向27日开始的春节长假期间访日中国游客发放签证的高峰。近年来持续的“爆买”现象有所降温，预计今年去日本地方城市旅游、体验和食等日本文化的回头客将会增加。

　　据日本政府观光局介绍，去年访问日本的中国人约为637万人次，刷新了历史最高纪录。访日旅游热度未减，北京的日本大使馆20日早晨起就挤满了拿着大量护照的旅行社相关人员。

　　全球的日本驻外使领馆中签证发行量最多的上海总领事馆自1月以来，受理了超过去年同期的日均1万件以上的签证申请。据悉为弥补人手不足，该领馆请求签证以外部门人员前来帮忙，以比平时多30%的30多人规模应对签证发行高峰。

　　另一方面，日本观光厅此前公布的数据显示，去年中国游客人均消费额以购物为主较上年减少了18.4%。承办访日旅行的JTB新纪元国际旅行社（位于北京）分析称，第一次参加前往东京、京都的团体游经历“爆买”，第二次以后想体验地方温泉及乡土料理的回访客呈增加趋势。（完）

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