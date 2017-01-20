详讯2：日战机全年紧急升空或超千次 七成应对中国

【共同社1月20日电】日本防卫省20日公布数据称，为应对可能侵犯领空的外国飞机，航空自卫队战斗机去年4月～12月紧急升空883次，创同期新高。其中，针对中国飞机的紧急升空约占73%。如果以此频率加以推算，2016年度的紧急升空次数必将超过目前为止最高纪录的944次，并很有可能首次超过一年1000次。

针对中国飞机的紧急升空次数大幅增加，达644次，已超过一年间升空次数最多的2015年度的571次。去年12月，中国第一艘航母“辽宁舰”及护卫舰穿过冲绳本岛与宫古岛之间的海域时，从护卫舰起飞的反潜直升机曾靠近到只离宫古岛周边领海约10公里，空自卫队战斗机紧急升空等，紧张局面升级。

仅次于针对中国飞机的紧急升空次数的为针对俄罗斯飞机的紧急升空，达231次。此外，针对台湾飞机紧急升空6次，针对其它飞机紧急升空2次。中国的飞机以战斗机、俄罗斯飞机以侦察机居多。

若从航空自卫队的分队来看，管辖范围包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的南西航空混成团（位于冲绳县那霸市）紧急升空608次，占全体的69%。其次为北部航空方面队（位于青森县三泽市），为208次。

防卫省于1958年度开始发布年度统计数据。目前的最高纪录为944次，是在冷战期间前苏联飞机活动频繁的1984年度。（完）