详讯：三菱MRJ首次交付时间拟最多推迟两年

【共同社1月20日电】三菱重工业公司20日基本决定，子公司三菱飞机（位于爱知县丰山町）研发的首款国产喷气式支线客机“MRJ”首次交付时间将最多推迟两年，至2020年年中。本次是第5次延期，原因是机身的设计有必要调整，试验需时较长。

三菱重工社长宫永俊一将于23日召开记者会宣布这一消息。公司原本希望在2020年东京奥运之前将飞机交付给ANA控股公司，向世界展示其飞行姿态，但有可能时间上来不及。

2008年开始商业化生产时，预计2013年首次交付，然而目前来看将延迟约7年。随着开发长期化，当初估计1500亿日元(约合人民币89亿元)规模的成本预计增至数倍，预计将给公司业绩带来压力。

据相关人士称，在为取得国家关于安全性的“型号认证”进行飞行试验过程中，机身前方搭载的两个飞行控制系统，为提高安全性将分散至前后两部位。由于伴随着设计调整，试验项目将增加，目前正在考虑将原计划交付给ANA的量产机用于试验。

由于交付延迟，以MRJ的油耗性能这一优势为首，与海外竞争对手相比的领先优势将不复存在，这对于获得订单的影响令人担忧。“型号认证”取得必须进行总计2500小时的飞行试验，三菱重工已将3架飞机转移至条件完备的美国正式启动了试验。

三菱重工去年11月设立了社长直接管理的业务推进委员会，表明作为母公司深度介入MRJ开发的方针。之后，社长宫永俊一表示原定于2018年年中的首次交付预计将延期。（完）