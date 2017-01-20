独家：佳能拟投资东芝半导体业务 或有6家公司展开争夺

【共同社1月20日电】佳能公司20日透露，将商讨对东芝公司为填补美国核电业务巨额亏损而计划拆分的半导体业务进行投资。半导体被认为今后仍具有成长性，佳能准备援助有着多年业务往来的东芝。据相关人士透露，包括佳能在内约有6家公司可能参与竞标，或上演争夺战。出资总额预计达数千亿日元。

佳能董事长御手洗富士夫20日在接受共同社采访时表示“（东芝半导体业务的）价值很高。将积极商讨（投资）”，还称“一定要保护半导体产业”，表示应该由国内企业而非外资企业出资援助。

佳能将在接到东芝的正式洽谈后做出最终判断。佳能似乎还打算加深与未来收益值得期待的业务之间的关系。

东芝计划把半导体主力产品“闪存”的业务拆分出去另外成立公司，采用招标方式出售新公司二至三成的股份。新公司成立后东芝仍将维持过半股份。根据竞标结果有可能是多家公司分摊出资额，有业务往来且关系密切的佳能或成为热门候选。

除佳能外，英国投资基金“Permira”、美国“贝恩资本”有意参与竞标。与东芝共同投资了三重县的四日市工厂的美国硬盘巨头西部数据公司预计也将参与竞标。东京威力科创公司和美国投资基金“银湖”也在候选名单上。

东芝在美国核电业务预计最大亏损7000亿日元（约合人民币420亿元）。东芝旨在通过出售一部分市场价值被认为达2万亿日元的“闪存”业务改善财务状况。新公司今后的上市也在讨论中。

佳能去年出资6655亿日元收购了东芝的医疗器械子公司“东芝医疗系统”（位于栃木县大田原市）。相机产品需要使用半导体，因此佳能与半导体业务的关系也很深。（完）