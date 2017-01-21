追踪安倍晋三首相（20日）

<上午>

09:21 抵达官邸。

09:29 出席内阁会议。

09:46 会见规制改革担当相山本幸三。

09:54 会见内阁情报官北村滋。

11:02 出席国家战略特区咨询会议。

11:30 抵达国会。

11:32 出席自民党两院议员总会。

11:37 出席该党众院议员大会。

11:45 会见总务相高市早苗。

11:57 会见副首相兼财务相麻生太郎。

<下午>

12:02 出席众院全体会议。

12:09 返回官邸。

12:39 抵达国会。

13:00 出席第193届例行国会开幕式。

13:14 返回官邸。

13:43 抵达国会。

13:44 拜会众院议长大岛理森、众院议院运营委员长佐藤勉。

13:47 拜会众院副议长川端达夫。

13:50 拜会参院议长伊达忠一、参院议院运营委员长山本顺三。

13:51 拜会参院副议长郡司彰。

14:02 出席众院全体会议，发表施政方针演说。

15:36 出席参院全体会议，发表施政方针演说。

16:55 返回官邸。

17:19 会见国家安全保障局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、内阁卫星情报中心次长盐川实喜夫。

17:27 会见内阁情报官北村滋。

18:17 抵达东京虎之门的虎之门大厦，出席虎之门大厦论坛的“为了女性领袖的经营战略讲座”招待会并致词。

19:01 抵达东京两国的料理店“巴潟”，与成蹊小学时代校友共进晚餐。

21:13 返回公邸并住宿。（完）