追踪安倍晋三首相（20日）
2017年01月20日
<上午>
09:21 抵达官邸。
09:29 出席内阁会议。
09:46 会见规制改革担当相山本幸三。
09:54 会见内阁情报官北村滋。
11:02 出席国家战略特区咨询会议。
11:30 抵达国会。
11:32 出席自民党两院议员总会。
11:37 出席该党众院议员大会。
11:45 会见总务相高市早苗。
11:57 会见副首相兼财务相麻生太郎。
<下午>
12:02 出席众院全体会议。
12:09 返回官邸。
12:39 抵达国会。
13:00 出席第193届例行国会开幕式。
13:14 返回官邸。
13:43 抵达国会。
13:44 拜会众院议长大岛理森、众院议院运营委员长佐藤勉。
13:47 拜会众院副议长川端达夫。
13:50 拜会参院议长伊达忠一、参院议院运营委员长山本顺三。
13:51 拜会参院副议长郡司彰。
14:02 出席众院全体会议，发表施政方针演说。
15:36 出席参院全体会议，发表施政方针演说。
16:55 返回官邸。
17:19 会见国家安全保障局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、内阁卫星情报中心次长盐川实喜夫。
17:27 会见内阁情报官北村滋。
18:17 抵达东京虎之门的虎之门大厦，出席虎之门大厦论坛的“为了女性领袖的经营战略讲座”招待会并致词。
19:01 抵达东京两国的料理店“巴潟”，与成蹊小学时代校友共进晚餐。
21:13 返回公邸并住宿。（完）