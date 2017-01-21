深度报道：安倍自夸政绩挑衅在野党保持一贯强硬作风

安倍自夸政绩挑衅在野党保持一贯强硬作风 1月20日下午，日本首相安倍晋三在众院全体会议上发表施政方针演说，他自夸政绩挑衅在野党保持一贯强硬作风。（共同社）

【共同社1月20日电】日本首相安倍晋三20日在施政方针演说中一边挑衅民进党一边自夸政绩，保持了其强硬自信的一贯作风。他在演说中对新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案低调处理，可以看出不想招致更多批判的意图。但是，始料不及的文部科学省帮助官员退休后再就业问题的走向尚不明朗，安倍正在警惕该问题对政权的打击和国会审议的影响。

▽连续呼喊

情绪高涨的安倍在演说结尾大声呼喊：“为什么不让我们，从这里出发，共同开创，日本的未来呢？”关键词是“开创未来”。安倍在演说中呼喊“未来”24次。去年重复提及“挑战”20次以上，连续呼喊加深印象是安倍的惯用手法。

安倍在2006年第一次执政时打出“摆脱战后体制”的口号。去年年底访问美国夏威夷珍珠港时，安倍未提及对过去战争的“反省”，强调面向未来。对于“未来”的反复强调反映出安倍想要摆脱“过去”。

安倍在演说中提到日本在明治维新约70年后战败、现在是战后约70年。他强调时代划分称“开创‘战后’之后的时代”。安倍瞄准的是修改宪法。安倍在演说最后介绍今年是宪法施行70年的转折点，呼吁国会的宪法审查会加深修宪讨论。

▽战术

安倍面朝众院全体会议的在野党席位称“过去曾说过‘至少’，但是仅靠豪言壮语一毫米都不会改变”，并竖起食指用力强调“一毫米”。毫无疑问，安倍是在针对民主党执政时期的首相鸠山由纪夫就冲绳县的驻日美军普天间机场搬迁发言称“至少搬到县外”一事。去年年底实现美军归还北部训练场过半面积的政绩增强了安倍的底气。

关于力争通过的《有组织犯罪处罚法》修正案，安倍仅在关于东京奥运会和残奥会的演说内容中顺便提到，且仅使用“加强反对恐怖主义等有组织犯罪的对策”的表述，并未明确提及法案名称。安倍在2013年的施政演说中未提及特定秘密保护法，之后却通过了该法。不难看出“悄悄进入审议”是安倍政府的国会战术的一部分。

但是，对于政策的展望并不明朗。作为安倍经济学的成果展示的有效求人倍率和就业形势的好转是去年就说过的词汇。鉴于美国特朗普新政府上台，有关“风中之烛”的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），与去年大力宣传优点称“这是国家百年大计”的做法不同，今年仅表示“协定达成是今后经济合作的基础”。

国会开幕的同时，文部科学省帮助官员退休后再就业的问题被曝光，自民党国会对策委员长竹下亘表示“将对审议造成影响”，紧张感在政权内部扩散。安倍计划亲自指示全部府省厅展开调查等，争取尽早解决。

▽反转攻势

民进党党首莲舫批评称：“对于政府不利的高官退休后再就业与合谋罪只字未提”。其他党干部也严厉批评称“从头到尾都是自吹自擂和批评在野党”。但即便如此，民进党还是在去年的临时国会上未能阻止以赌场为中心的综合度假区（IR）建设推进法以及养老金制度改革法等对决法案的通过，缺乏对抗力度。当天，也被安倍讽刺称：“没完没了地进行批评，在国会举举标语牌也产生不了什么。”

民进党欲改变局面，本届国会瞄准的是合谋罪、工作方式改革、高官退休后再就业这“三大问题”。其中高官退休后再就业问题被定位为“安倍独大（造成）的松懈的象征”，民进党方面誓言展开反攻称“要向能够传递民众声音的论战发起挑战”（国会对策委员长山井和则语）。（完）