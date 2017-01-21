聚焦：美国贸易战略大转变 特朗普称严厉对待不公平贸易

【共同社华盛顿1月21日电】美国总统特朗普在20日发表的新政府基本政策中，表明了以退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和北美自由贸易协定（NAFTA）重新谈判为主的贸易战略大转变。还表示将严厉应对不公平贸易。提出今后10年创造2500万个工作岗位，并实现年率达4%的高速经济增长。

特朗普主张贸易自由化加速了企业迁往海外、成为许多人失业的原因，因此通过革新贸易政策来扩大就业将成为政府的命脉。

美国的退出将导致TPP无法生效，一直支撑着全球经济发展的自由贸易体制将迎来拐点。与美国争夺亚太地区主导权的中国在该地区的影响力有可能进一步增强。

TPP谈判于2015年10月达成大致协议，包括日本和美国在内的12国2016年2月签署了协议文件，内容确定下来。12国的国内生产总值（GDP）总计占到全球的约4成。如果TPP生效，将确立贸易及投资相关的通用规则。

安倍政府将TPP定位为日本经济增长战略的核心，于2013年7月开始参加谈判。不顾警惕进口增加的农业界的反对，同意扩大大米进口及大幅下调牛肉关税。另一方面，日本也争取到了美方最终撤销汽车关税的让步。

特朗普政府的基本政策就与墨西哥、加拿大签订的NAFTA强调称：“如果不答应对美国劳动者而言是公平的交易，将退出协定。”重新谈判的走向或将影响到进军北美的日系汽车厂家等。

关于不公平贸易，政策写道“将指示商务部长锁定贸易对手的所有不正当行为，并采取所有可能的措施予以纠正”。同时指出并非完全否定贸易自由化，称“公平的贸易协定将有助于经济增长”。

在能源方面，政策指出将为增产而放宽限制，并将收入用于完善基础设施。此外还重申将下调所得税和企业所得税税率。（完）